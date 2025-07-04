Інше

Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 5 липня, розпочавшись о 04:00.

У повторенні фіналу Клубного чемпіонату світу‑2022 на сцену виходять Челсі та Палмейрас — цього разу на стадії чвертьфіналу. Три роки тому лондонці здобули перемогу в додатковий час. Чи зможуть "зелено-білі" взяти реванш?

ПАЛМЕЙРАС — ЧЕЛСІ

СУБОТА, 5 ЛИПНЯ, 04:00. ЛІНКОЛЬН ФАЙНЕНШЕЛ ФІЛД, ФІЛАДЕЛЬФІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛІРЕЗА ФАГАНІ (ІРАН)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ.

У фіналі 2022 року єдиний трофей Челсі на КЧС був завойований завдяки пенальті Кая Гаверца на 117-й хвилині. З того складу не залишилось жодного гравця, але сині залишаються фаворитами, особливо після нервової, але результативної перемоги над Бенфікою в 1/8 фіналу (4:1 в овертаймі).

Попри поразку від Фламенго в групі, Челсі впевнено вийшов у плей-оф, розгромивши Есперанс Туніс (3:0). В 1/8 фіналу проти Бенфіки команда Енцо Марески мала повну ігрову перевагу, але наприкінці основного часу пропустила гол із пенальті — вже після тривалої перерви через негоду. У додатковий час англійці швидко дотиснули суперника: вилучення Престіанні полегшило задачу, а Нкунку, Нето й Дьюсбері-Гол оформили розгром — 4:1.

У Палмейраса свій шлях: вони пройшли Ботафого в драматичному матчі з додатковим часом після нічиї з Інтером Маямі та перемоги над Аль-Ахлі. Жодної поразки на турнірі, а тренер Абел Феррейра добре пам’ятає поразку від Челсі у фіналі й прагне реваншу.

Єдиний гравець, який зберігся з того складу Палмейраса — воротар Вевертон. Густаво Гомес та Хоакін Пікерес дискваліфіковані, а Маркос Роша й Рафаєл Вейга — вже не в основі. Серед нових лідерів — юний Естевао, який вже підписав контракт із Челсі й по завершенні турніру приєднається до лондонців.

У складі Челсі не гратиме Джексон (дискваліфікація), зате новачок Жоау Педру вже в заявці, хоча стартує, найімовірніше, Ліам Делап. У центрі поля знову діятимуть Кайседо та Енцо. Усі надії в атаці — на Педру Нето, який відзначився у трьох матчах поспіль. Але він може не зіграти через трагічну загибель друга — Діогу Жоти. Також під питанням участь Лавії через невеличку травму.

Мабуть, серед усіх чвертьфіналістів саме “Палмейрас” можна вважати відносно найслабшим. Бразильська команда за великим рахунком нічим не вразила — в основний час виграла лише один матч на турнірі (у “Аль-Ахлі”), а в 1/8 здолала не європейського гранда, а співвітчизників із “Ботафого”. Не дивно, що проти такого суперника “Челсі” виглядає фаворитом і поставити на прохід лондонців буде оптимальним вибором

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Палмейрас: Вевертон — Майке, Жіай, Бруно Фукс, Вандерлан — Ріос, Мартінес, Маурісіо — Аллан, Вітор Роке, Естевао.

Челсі: Санчес — Джеймс, Колвілл, Бадьяшиль, Кукурелья — Енцо, Лавія, Кайседо — Нето, Делап, Палмер.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

СІТКА ТУРНІРУ

прогноз 1:2

Партнер проєкту — ліцензійна ігрова платформа FAVBET. Компанія з більш як двадцятирічною історією, де широка лінія ставок на спорт та тисячі різноманітних ігор чекають на тебе.

Бренд активно підтримує український спорт, даруючи вболівальникам новий ігровий досвід.

Favbet — Твій всесвіт гри!