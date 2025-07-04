Англія

Нападник Челсі переживає важку втрату — в ДТП загинув його колишній партнер по Вулвергемптону.

Футболіст Челсі Педру Нету може пропустити матч 1/4 фіналу клубного чемпіонату світу проти Палмейраса. Причина — трагічна загибель гравця Ліверпуля Діогу Жоти, з яким Нету грав разом у Вулвергемптоні.

Жота загинув у дорожньо-транспортній пригоді в Іспанії. Йому було лише 28 років.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска висловив підтримку своєму гравцеві:

"Педру дуже переживає, але ми поруч із ним, щоби підтримати його в цей момент. Рішення [чи проти Палмейраса] повністю за Педру. Будь-яке його рішення буде правильним, і ми підтримаємо його у будь-якому випадку", — цитує Мареску офіційний сайт Челсі.

Рішення про участь Нету у чвертьфінальному матчі наразі залишається відкритим і залежить виключно від бажання самого футболіста.

Матч Палмейрас — Челсі відбудеться 5 липня, початок о 4:00. Слідкувати за зустріччю можна на Football.ua.