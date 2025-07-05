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Лондонці вийшли до півфіналу КЧС-2025.

Лондонський Челсі рано вранці за європейським часом здолав бразильський Палмейрас у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу-2025.

Команда Енцо Марески переважала суперників у атакувальному плані за ходом поєдинку, однак ті все одно зуміли відповісти на швидкий пропущений м’яч на початку зустрічі аналогічним чином на старті другого тайму.

І вже тоді, коли гра ризикувала зайти до овертаймів, "синім" пощастило побачити на своєму рахунку випадковий відскок від воротаря "найбільш зелених" Вевертона у власні ворота.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Палмейрас — Челсі у рамках 1/4 фіналу плей-оф КЧС-2025:

Палмейрас — Челсі 1:2

Голи: Естевао, 53 — Палмер, 16, Вевертон, 83 (авт.)

Палмейрас: Вевертон — Джай, Мікаел, Фукс, Вандерлан — Ріос (Вейга, 85), Мартінес (Морено, 76) — Аллан (Маурісіо, 66), Торрес (Пауліньйо, 66), Естевао — Роке (Лопес, 76).

Челсі: Санчес — Гюсто, Чалоба, Колвілл, Кукурелья — Нкунку (Мадуеке, 54), Сантос (Ессугу, 90+1), Фернандес — Нету (Дьюзбері-Голл, 87), Делап (Педро, 54), К. Палмер.

Попередження: Ріос — Делап, Колвілл