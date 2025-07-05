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Українець залишається в Бельгії.

Бельгійський Ейпен продовжив трудову угоду з українським центральним захисником Ігорем Пластуном. Про це повідомляє офіційний сайт "панд".

Зазначається, що контракт 34-річного гравця, який спливав цього літа, було продовжено ще на один сезон — до 30 червня 2026 року.

Пластун приєднався до бельгійської команди вільним агентом на початку 2025 року і після тривалої перерви в грі взяв участь у п'яти матчах Челленджер Про-ліги у заключній фазі сезону.

Минулого сезону Ейпен фінішував у Челленджер Про-лізі (другий за силою дивізіон Бельгії — прим.) на десятому місці.

Раніше повідомлялося, що Сток Сіті підписав українського захисника Максима Таловєрова.