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Французький гранд дістався півфіналу плей-оф оновленого турніру.

У рамках 1/4 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 ПСЖ протистояв Баварії на Мерседес-Бенц Стедіум в Атланті, США.

Перший тайм не порадував результативними ударами. Ближче до його завершення Джамал Мусіала зазнав жахливої травми внаслідок зіткнення з Джанлуїджі Доннаруммою. Номінальні господарі поля відкрили рахунок у другій половині протистояння зусиллями Дезіре Дуе. Пізніше через вилучення французький гранд залишився без Вілліана Пачо, а потім, уже в компенсований час, втратив і Люку Ернандеса.

Проте, уникнути поразки німцям це не допомогло. Ба більше, незадовго до завершення матчу номінальні гості пропустили вдруге, цього разу вже від Усмана Дембеле. У півфіналі плей-оф КЧС-2025 підопічні Луїса Енріке зустрінуться з переможцем пари Реал Мадрид — Боруссія Дортмунд.

ПСЖ — Баварія 2:0

Голи: Дуе, 78, Дембеле, 90+7

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Вітінья — Невеш, Руїс (Заїр-Емері, 80) — Барколя (Дембеле, 70), Дуе (Ернандес, 79), Кварацхелія (Бералдо, 84)

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Та, Станішич (Бої, 33, Геррейру, 88) — Кімміх, Павлович (Горецка, 80) — Олісе, Мусіала (Гнабрі, 46), Коман (Мюллер, 80) — Кейн

Попередження: Дуе — Лаймер

Вилучення: Пачо, 83, Ернандес, 90+2