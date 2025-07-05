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Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Клубного чемпіонату світу, у якому зіграють мадридський Реал та дортмундська Боруссія.

Мадридський Реал протистоятиме дортмундській Боруссії у чвертьфіналі плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025.

Хабі Алонсо не вніс жодної зміни в стартовий склад у порівнянні із задіяним із перших хвилин матчу проти Ювентуса (1:0).

У колективі Ніко Ковача в порівнянні з основою на поєдинок із Монтерреєм (2:1) замість Фелікса Нмечі від стартового свистка гратиме Марсель Забітцер, тоді як відсутність дискваліфікованого через перебір жовтих карток Джоба Беллінгема намагатиметься компенсувати Юліан Брандт.

Реал Мадрид: Куртуа — Рюдігер, Чуамені, Гюйсен — Александер-Арнольд, Вальверде, Гюлер, Ф. Гарсія — Беллінгем, Г. Гарсія, Вінісіус

Запасні: Лунін, Карвахаль, Енрікес, Мілітао, Асенсіо, Модрич, Себальйос, Діас, Рамон, Андрес, Мартін, Родріго, Васкес, Муньйос, Мбаппе

Боруссія Дортмунд: Кобель — Зюле, Антон, Бенсебаїні — Р'єрсон, Забітцер, Гросс, Свенссон — Брандт, Гірассі, Адеємі

Запасні: Остржинські, Маєр, Коуту, Мане, Бенкара, Чуквуемека, Азхіл, Рейна, Нмеча, Баєр, Дюранвіль, Кемпбелл, Іначіо, Альберт

Матч Реал Мадрид — Боруссія Дортмунд розпочнеться о 23:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.