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Дивіться відео найкращих моментів матчу Клубного чемпіонату світу, що відбувся 5 липня 2025 року.

Мадридський Реал у матчі 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 обіграв дортмундську Боруссію (3:2).

Команда Хабі Алонсо почала гру з двох голів ще до середини першого тайму, що на тривалий час вибило "джмелів" із протистояння.

Однак несподівано ця зустріч по-справжньому розкрилась лише в компенсований до другого тайму час, коли голи почали влітати у ворота обох команд, і лише Тібо Куртуа в підсумку врятував "галактікос" від несподівано ймовірних овертаймів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Боруссія Д у рамках 1/4 фіналу плей-оф КЧС-2025:

Реал — Боруссія Д 3:2

Голи: Г. Гарсія, 10, Ф. Гарсія, 20, Мбаппе, 90+4 — Баєр, 90+2, Гірассі, 90+8 (пен.)

Реал: Куртуа — Рюдігер, Чуамені (Асенсіо, 84), Гюйсен — Александер-Арнольд (Себальйос, 67), Вальверде, Гюлер, Ф. Гарсія — Беллінгем (Мбаппе, 67), Г. Гарсія (Родріго, 86), Вінісіус (Модрич, 67).

Боруссія Д: Кобель — Зюле (Коуту, 46), Антон, Бенсебаїні — Р'єрсон, Забітцер, Гросс (Нмеча, 46), Свенссон — Брандт (Дюранвіль, 63, Чуквуемека, 82), Гірассі, Адеємі (Баєр, 46).

Попередження: Мбаппе — Гросс, Коуту