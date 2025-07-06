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Керманич Реала прокоментував перемогу над Боруссією Д.

Напередодні мадридський Реал у матчі чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу-2025 обіграв дортмундську Боруссію.

Реал — Боруссія Д 3:2 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Хабі Алонсо прокоментував виступ власної команди.

"До 80-ї хвилини ми достатньо добре контролювали гру, як із м'ячем, так і без нього. Потім усе пішло шкереберть, і ми не знали, як зупинити те, що відбувалось на полі. Занадто багато всього сталось за короткий відтинок часу. Можливо, це стане нам уроком наступного разу.

Це була дуже відповідальна гра, і ми повинні взяти позитивні моменти з того, що сталось із нами наприкінці, щоб це не повторилось знову пізніше. За рахунку 2:1, нам не вистачало впевненості, і ми повинні виправити це та покращити свою гру.

Загалом, у нашій грі було достатньо багато стабільності. Потім нам не вистачало трохи довшого володіння м'ячем. Ми гнучка команда. Футбол сьогодні змушує тебе робити різні речі. Я не зациклений на системі. Ми повинні бачити, що нам потрібно в будь-який момент в рамках нашого уявлення про гру.

ПСЖ? Це буде велика гра. Вони виходять з дуже позитивного імпульсу. Це буде наступний рівень у цій нашій новій фазі. Ми ростемо і будемо готуватись не просто до гри, а до перемоги над ПСЖ. Це буде великий виклик для нас.

Чи гратиме Мбаппе з перших хвилин? Я не знаю. Я почну думати про це завтра. Йому точно вже краще, але він не готовий на 100%", — заявив іспанський фахівець.

У півфіналі Клубного чемпіонату світу-2025 мадридський Реал зіграє проти французького Парі Сен-Жермен.