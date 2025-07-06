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Прикра поразка "ротен".

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані поділився емоціями після програного матчу 1/4 фіналу КЧС французькому ПСЖ (0:2). Цитує бельгійського фахівця Bayern&Germany.

"Я вважаю, що такі ситуації підвищують мотивацію на майбутнє. Ми не будемо заходити в роздягальню і говорити, що хлопці погано зіграли. Ми зіграли саме так, як потрібно було зіграти проти ПСЖ, але не змогли перемогти. Це футбол.

Шкода, що ми не змогли створити ще 2-3 гольові моменти в кінцівці після вилучень у ПСЖ. Це було цілком можливо. Ми заздалегідь знали, що результат матчу вирішать деталі, саме так і сталося.

Завтра ми повертаємося додому, а потім у нас буде тритижнева відпустка. Передсезонна підготовка розпочнеться не раніше, ніж через три тижні. Хлопцям потрібно набратися сил і трохи відпочити, щоб зробити наступний крок та бути готовими до нового сезону", — сказав Компані.

Раніше Луїс Енріке висловився про перемогу над Баварією.