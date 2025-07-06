Іспанський фахівець відзначив суперника по чвертьфіналу.
luis enrique, getty images
06 липня 2025, 11:51
Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився після перемоги над мюнхенською Баварією (2:0) в рамках 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу. Його слова наводить RMC Sport.
"Це був напружений матч проти сильного суперника, який створив нам проблеми. Я задоволений результатом.
Два вилучення у ПСЖ? Дивне відчуття. У випадку з вилученням Пачо червона картка була. Щодо другого не впевнений.
Я гордий. Тут багато вболівальників, ми були на висоті й заслужили перемогу в цьому складному матчі. Баварія — хороша команда.
Ми команда, яка хоче грати у прогресивний футбол. Довелося оборонятися, маючи на одного гравця менше, кінцівка матчу була дуже важкою. Ви судите за результатом. Баварія провела дуже хороший матч, вони могли перемогти", — сказав Енріке.
У півфіналі КЧС ПСЖ зіграє проти мадридського Реала. Матч заплановано на 9 липня, 22:00 за київським часом.