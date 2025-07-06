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Іспанський фахівець відзначив суперника по чвертьфіналу.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився після перемоги над мюнхенською Баварією (2:0) в рамках 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу. Його слова наводить RMC Sport.

"Це був напружений матч проти сильного суперника, який створив нам проблеми. Я задоволений результатом.

Два вилучення у ПСЖ? Дивне відчуття. У випадку з вилученням Пачо червона картка була. Щодо другого не впевнений.

Я гордий. Тут багато вболівальників, ми були на висоті й заслужили перемогу в цьому складному матчі. Баварія — хороша команда.

Ми команда, яка хоче грати у прогресивний футбол. Довелося оборонятися, маючи на одного гравця менше, кінцівка матчу була дуже важкою. Ви судите за результатом. Баварія провела дуже хороший матч, вони могли перемогти", — сказав Енріке.

У півфіналі КЧС ПСЖ зіграє проти мадридського Реала. Матч заплановано на 9 липня, 22:00 за київським часом.