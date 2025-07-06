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Дивіться відео найкращих моментів матчу Клубного чемпіонату світу, що відбувся 5 липня 2025 року.

У рамках 1/4 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США два вилучення не завадили ПСЖ впоратися з Баварією.

Підопічні Луїса Енріке вийшли вперед у другому таймі протистояння. Рахунок відкрити вдалося Дезіре Дуе. Пізніше французький гранд втратив двох своїх виконавців через червоні картки, але все одно зумів удруге уразити ворота німецького зусиллями Усмана Дембеле.

У півфіналі плей-оф КЧС-2025 чинний переможець Ліги чемпіонів УЄФА зустрінеться з мадридським Реалом (09.07).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Баварія в рамках 1/4 фіналу плей-оф КЧС-2025:

ПСЖ — Баварія 2:0

Голи: Дуе, 78, Дембеле, 90+7

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Вітінья — Невеш, Руїс (Заїр-Емері, 80) — Барколя (Дембеле, 70), Дуе (Ернандес, 79), Кварацхелія (Бералдо, 84)

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Та, Станішич (Бої, 33, Геррейру, 88) — Кімміх, Павлович (Горецка, 80) — Олісе, Мусіала (Гнабрі, 46), Коман (Мюллер, 80) — Кейн

Попередження: Дуе — Лаймер

Вилучення: Пачо, 83, Ернандес, 90+2