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Дуже важке життя в Європі.

Колишній центральний захисник донецького Шахтаря Став Лемкін, який напередодні став гравцем нідерландського Твенте, висловився про життя в Європі. Його слова наводить офіційний сайт "тюккерс".

"Для мене важливо почуватися, як вдома. З цієї точки погляду США були б зручнішими для мене – у плані життя, побуту, всього. Я впевнений, що багато футболістів у моїй ситуації обрали б МЛС. Мені навіть інші гравці казали: "Хто тобі зробив пропозицію, можеш звести нас?". Багато ізраїльтян справді дуже хочуть у МЛС.

У США ти просто гуляєш, кажеш, що ти з Ізраїлю, і люди усміхаються, поводяться дружньо. В Європі ж ти двічі подумаєш, перш ніж сказати, що ти з Ізраїлю. Хоча я тут поки що нічого екстремального не відчув – лише в інтернеті.

Твенте запевнив: якщо щось трапиться у соцмережах чи на стадіоні – я можу звернутися, і отримаю повну підтримку. Вони зовсім не хвилюються, але якщо щось буде – вони мене захистять”, – заявив Лемкін.

Раніше Лемкін висловився про життя в Україні.