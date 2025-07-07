Хорватський фахівець незадоволений деякими аспектами.
Ніко Ковач, getty images
07 липня 2025, 19:18
Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач незадоволений часом проведення матчів Клубного чемпіонату світу. Цитує хорватського фахівця RMC Sport.
"Турнір потребує певних змін. На мій погляд, один із важливих моментів — час початку матчів. Футболісти не повинні грати під палючим сонцем за такої спеки, що їм не варто навіть виходити на вулицю. У цих умовах їм довелося докласти всіх зусиль. Подивимося, як із цим впораються на чемпіонаті світу наступного року. Нам дійсно потрібно піклуватися про гравців.
Я пропоную змінити час початку матчів. Будучи вболівальником, ви хочете бачити захопливий футбол, насичений подіями. Складно грати в такий футбол у занадто спекотну погоду", — сказав Ковач.
Зазначимо, що Боруссія Д вилетіла з КЧС на стадії чвертьфіналу, програвши мадридському Реалу (2:3).