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Хорватський фахівець незадоволений деякими аспектами.

Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач незадоволений часом проведення матчів Клубного чемпіонату світу. Цитує хорватського фахівця RMC Sport.

"Турнір потребує певних змін. На мій погляд, один із важливих моментів — час початку матчів. Футболісти не повинні грати під палючим сонцем за такої спеки, що їм не варто навіть виходити на вулицю. У цих умовах їм довелося докласти всіх зусиль. Подивимося, як із цим впораються на чемпіонаті світу наступного року. Нам дійсно потрібно піклуватися про гравців.

Я пропоную змінити час початку матчів. Будучи вболівальником, ви хочете бачити захопливий футбол, насичений подіями. Складно грати в такий футбол у занадто спекотну погоду", — сказав Ковач.

Зазначимо, що Боруссія Д вилетіла з КЧС на стадії чвертьфіналу, програвши мадридському Реалу (2:3).