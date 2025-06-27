Німеччина

Досвідчений Патрік Древес уклав контракт до 2027 року.

Боруссія Дортмунд укріпила свою воротарську лінію, офіційно підписавши 32-річного німецького голкіпера Патріка Древеса, який перейшов із Бохума. Контракт з новачком розрахований до літа 2027 року.

За інформацією німецьких ЗМІ, трансфер обійшовся "джмелям" у суму від 200 до 300 тисяч євро.

У минулому сезоні Бундесліги Древес провів 21 матч, однак лише у двох із них зумів зберегти свої ворота "сухими".

Раніше повідомлялось, що Копенгаген придбає нападника Боруссії Д.