Німеччина

Англієць залишиться у таборі "джмелів" щонайменше до завершення Клубного чемпіонату світу-2025.

Боруссія Дортмунд веде переговори з Челсі щодо нового орендного договору центрального півзахисника Карні Чуквуемеки на сезон-2025/26.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, німецький клуб сподівається фіналізувати домовленість після завершення Клубного чемпіонату світу, який триває зараз.

Чуквуемека вже точно залишиться в команді з Дортмунда щонайменше до завершення турніру. Це рішення було досягнуто ще наприкінці сезону, але остаточно підтверджене в ніч проти вівторка. Про це першим повідомив журналіст BBC Нізар Кінсела.

21-річний англійський півзахисник приєднався до Боруссії на правах оренди минулої зими, зігравши 373 хвилини у 16 матчах, забивши один гол.