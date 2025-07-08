Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку Клубного чемпіонату світу, у якому зіграють бразильський Флуміненсе та лондонський Челсі.
Жуан Педро, Getty Images
08 липня 2025, 21:25
Бразильський Флуміненсе та лондонський Челсі зіграють у півфіналі Клубного чемпіонату світу-2025 у Іст-Резерфорді.
Ренато Гаушо, після перемоги над аравійським Аль-Хілялем (2:1), використав із перших хвилин Сантоса в трійці в центрі оборони, тоді як Гуга, Еркулес та Рене зіграють у півзахисті.
Енцо Мареска, на тлі перемоги над бразильським Палмейрасом (2:1), залучив до стартового складу Адарабіойо до центру оборони, тоді як Кайседо гратиме в центрі поля, а Жуан Педро розташується на вістрі атаки.
Флуміненсе: Фабіо — Ігнасіо, Сілва, Сантос — Гуга, Еркулес, Берналь, Нонато, Рене — Аріас, Кано.
Запасні: Юдес, Шав’єр, Фуентес, Маноел, Гансо, Лескано, Ісак, Ліма, Сотельдо, Еверальдо, Кено, Каноббіо, Лавега, Бая, Серна.
Челсі: Санчес — Гюсто, Чалоба, Адарабіойо, Кукурелья — К. Палмер, Кайседо, Е. Фернандес — Нету, Жуан Педро, Нкунку.
Запасні: Йоргенсен, Пендерс, Слоніна, Сарр, Джеймс, Ансельміно, Сантос, Дьюзбері-Голл, Мадуеке, Джексон, Джордж, Гую.
Гра Флуміненсе — Челсі почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.