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Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку Клубного чемпіонату світу, у якому зіграють бразильський Флуміненсе та лондонський Челсі.

Бразильський Флуміненсе та лондонський Челсі зіграють у півфіналі Клубного чемпіонату світу-2025 у Іст-Резерфорді.

Ренато Гаушо, після перемоги над аравійським Аль-Хілялем (2:1), використав із перших хвилин Сантоса в трійці в центрі оборони, тоді як Гуга, Еркулес та Рене зіграють у півзахисті.

Енцо Мареска, на тлі перемоги над бразильським Палмейрасом (2:1), залучив до стартового складу Адарабіойо до центру оборони, тоді як Кайседо гратиме в центрі поля, а Жуан Педро розташується на вістрі атаки.

Флуміненсе: Фабіо — Ігнасіо, Сілва, Сантос — Гуга, Еркулес, Берналь, Нонато, Рене — Аріас, Кано.

Запасні: Юдес, Шав’єр, Фуентес, Маноел, Гансо, Лескано, Ісак, Ліма, Сотельдо, Еверальдо, Кено, Каноббіо, Лавега, Бая, Серна.



Челсі: Санчес — Гюсто, Чалоба, Адарабіойо, Кукурелья — К. Палмер, Кайседо, Е. Фернандес — Нету, Жуан Педро, Нкунку.

Запасні: Йоргенсен, Пендерс, Слоніна, Сарр, Джеймс, Ансельміно, Сантос, Дьюзбері-Голл, Мадуеке, Джексон, Джордж, Гую.



Гра Флуміненсе — Челсі почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.