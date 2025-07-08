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23-річний новачок "синіх" відкрив рахунок у півфіналі Клубного чемпіонату світу проти Флуміненсе.

Жуан Педро не святкує гол проти рідного клубу, Getty Images

Жуан Педро не святкує гол проти рідного клубу, Getty Images

Новоспечений нападник лондонського Челсі Жуан Педро оформив свій перший гол у новій команді після літнього трансферу, відзначившись у півфінальному матчі Клубного чемпіонату світу проти Флуміненсе.

23-річний бразильський футболіст відкрив рахунок на 18-й хвилині гри, при цьому зробивши це проти своєї рідної команди.



Для Педро цей поєдинок став лише другим у складі лондонців після переходу з Брайтона перед стартом клубного мундіаля.

Враховуючи те, що Жуан Педро є вихованцем Флуміненси, свій дебютний м'яч за Челсі він не святкував.