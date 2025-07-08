23-річний новачок "синіх" відкрив рахунок у півфіналі Клубного чемпіонату світу проти Флуміненсе.
Жуан Педро не святкує гол проти рідного клубу, Getty Images
08 липня 2025, 23:23
Новоспечений нападник лондонського Челсі Жуан Педро оформив свій перший гол у новій команді після літнього трансферу, відзначившись у півфінальному матчі Клубного чемпіонату світу проти Флуміненсе.
23-річний бразильський футболіст відкрив рахунок на 18-й хвилині гри, при цьому зробивши це проти своєї рідної команди.
Для Педро цей поєдинок став лише другим у складі лондонців після переходу з Брайтона перед стартом клубного мундіаля.
Враховуючи те, що Жуан Педро є вихованцем Флуміненси, свій дебютний м'яч за Челсі він не святкував.