Новоспечений нападник лондонського Челсі Жуан Педро оформив свій перший гол у новій команді після літнього трансферу, відзначившись у півфінальному матчі Клубного чемпіонату світу проти Флуміненсе.

23-річний бразильський футболіст відкрив рахунок на 18-й хвилині гри, при цьому зробивши це проти своєї рідної команди.


Для Педро цей поєдинок став лише другим у складі лондонців після переходу з Брайтона перед стартом клубного мундіаля.

Враховуючи те, що Жуан Педро є вихованцем Флуміненси, свій дебютний м'яч за Челсі він не святкував.