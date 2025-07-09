Інше

Аталанта попрощається з найкращим бомбардиром Серії А-2024/25.

Центральний нападник Матео Ретегі залишить Аталанту заради Аль-Кадісії, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що сторони досягнули домовленості щодо трансферу 26-річного італійця. За найкращого бомбардира Серії А-2024/25 "нерадзуррі" отримають до 67 млн євро з бонусами.

За даними журналіста Ніколо Скіри, контракт Ретегі з Аль-Кадісією буде розраховано до кінця червня 2029-го. Зарплата гравця складе 20 млн євро на рік.

Аталанта придбала Матео за 20.9 млн євро в Дженоа в серпні 2024-го. На його рахунку 28 голів і дев'ять асистів у 49-ти матчах за клуб із Бергамо в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Аль-Кадісія попрощається з центрфорвардом П'єр-Емерік Обамеянгом.