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Саудівський клуб хоче замінити досвідченого бомбардира молодшим виконавцем.

Центральний нападник Аль-Кадсії П'єр-Емерік Обамеянг може стати вільним агентом, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що сторони готові достроково припинити співпрацю за взаємною згодою. Контракт клубу чемпіонату Саудівської Аравії із 36-річним габонцем розраховано до кінця червня 2026-го.

За Обамеянга Аль-Кадсія виклала 9 млн євро Марселю в липні 2024 року. На рахунку досвідченого виконавця 21 гол і три асисти в 36-ти матчах усіх турнірів.

Романо повідомляє, що клуб з Ель-Хубара має намір запросити молодшого за П'єра-Емеріка центрфорварда. Зокрема, представник чемпіонату Саудівської Аравії цікавився бомбардирами Аталанти (Матео Ретегі) і Фіорентини (Мойзе Кін).