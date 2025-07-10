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Керманич ПСЖ прокоментував перемогу над Реалом.

Французький Парі Сен-Жермен напередодні розгромив мадридський Реал у півфіналі Клубного чемпіонату світу-2025 та вийшов до фіналу турніру.

ПСЖ — Реал Мадрид 4:0 Відео голів та огляд півфіналу КЧС-2025

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" дав коментар щодо виступу команди.

"Я почуваюсь добре. Завжди важко грати в таких матчах. Ми почали дуже добре, і я загалом задоволений грою. У нас зараз особливий сезон і момент зокрема, тож сьогодні ми заслуговували на перемогу.

Це була перша гра, у якій ми змогли нормально задіяти Дембеле, адже у збірній він був травмований. Він найкращий гравець цього сезону з великим відривом заслуговує на перемогу в голосуванні за Золотий м'яч, тому що він віддав команді все і виграв майже всі можливі клубні трофеї, що є найважливішим для клубу.

Хабі Алонсо? Йому нікому не потрібно нічого доводити. Йому просто потрібна нормальна передсезонка. Його проєкт тільки почався. Що ви можете з нього запитувати? Я працюю над моєю командою вже два роки, ви не можете порівнювати наші умови.

Фінал? Спробуємо, ми майже на фініші. Ми хочемо увійти в історію нашого клубу. А потім нарешті піти у відпустку", — заявив іспанський фахівець.

У фіналі ПСЖ зіграє проти лондонського Челсі 13 липня.