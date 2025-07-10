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Форвард може продовжити кар'єру на батьківщині.

Колишній нападник міланського Інтера Марко Арнаутович незабаром стане гравцем Рапіда. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, сторони близькі до погодження контракту для 36-річного австрійця, який перебуває у статусі вільного агента.

За словами брата та агента футболіста Даніеля, Марко самостійно підтримує форму та чекає на результати переговорів.

Минулого сезону Арнаутович провів 28 матчів за Інтер, у яких забив сім голів та віддав два асисти.

За підсумками минулої кампанії Рапід посів п'яте місце у австрійській Бундеслізі.