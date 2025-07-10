Форвард може продовжити кар'єру на батьківщині.
Марко Арнаутович, Getty Images
10 липня 2025, 23:32
Колишній нападник міланського Інтера Марко Арнаутович незабаром стане гравцем Рапіда. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, сторони близькі до погодження контракту для 36-річного австрійця, який перебуває у статусі вільного агента.
За словами брата та агента футболіста Даніеля, Марко самостійно підтримує форму та чекає на результати переговорів.
Минулого сезону Арнаутович провів 28 матчів за Інтер, у яких забив сім голів та віддав два асисти.
За підсумками минулої кампанії Рапід посів п'яте місце у австрійській Бундеслізі.