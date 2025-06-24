Італія

Форвард Інтера не перебував вдома під час нападу, а злочинці втекли з порожніми руками.

Увечері 21 червня в місті Канту (провінція Комо) було скоєно спробу пограбування вілли, що належить нападнику Інтера Марко Арнаутовичу. Про інцидент повідомляє Corriere della Sera.

Близько 23:00 двоє невідомих осіб, озброєних бейсбольними битами, проникли на територію вілли через задній двір. На той момент футболіст не перебував удома. Злочинці напали на охоронців, один із яких зазнав серйозних травм плеча.

Втім, завдяки оперативним діям ще двох охоронців, які забарикадувались у приміщенні та викликали поліцію, напад був зірваний. Грабіжники були змушені тікати, нічого не викравши.

На місце події прибули правоохоронці та медики. Постраждалому охоронцеві надали першу допомогу на місці, його травма виявилася значною, але життю нічого не загрожує.

Варто зазначити, що контракт Арнаутовича з Інтером закінчується 30 червня, і форвард вже найближчим часом залишить міланський клуб.