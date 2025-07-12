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Скромний син Хіхона.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився про свою популярність. Цитує іспанського фахівця The Guardian.

"У мені немає нічого зіркового. Не було під час ігрової кар'єри і немає під час тренерської. Мені подобається моя робота. Мені подобалася моя кар'єра гравця, і мені подобається моя кар'єра тренера — особливо у важкі моменти. Саме тоді я почуваюся найщасливішим. Приємно, коли все йде добре, тому що в нашій роботі можна зробити щасливими багатьох людей, і з роками я навчився цінувати це.

Я знаю, як працює це "шоу". Люди вважають тебе добрим чи поганим залежно від твоїх результатів. Хвалять тебе за те, що ти перемагаєш.

Найкращою командою за останнє десятиліття був Манчестер Сіті. Вони програють десять матчів, і всі їх "вбивають". У них, як і раніше, найкращий тренер, вони, як і раніше, найкраща команда. Це неймовірно.

Я приймаю це. Але я почувався краще, коли програвав. Не заперечую, мені навіть більше подобається, коли мене критикують, ніж коли мене хвалять. Думаю, що набагато більшою мірою робив все правильно, коли не вигравав і всі "вбивали" мене критикою. Ви всі думаєте, що раз ми виграємо, значить, у мене все виходить. Ні. Я діяв правильніше і виходило набагато краще, коли я програвав", — заявив Луїс Енріке.

Раніше Луїс Енріке висловився про лондонський Челсі.