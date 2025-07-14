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Шикарна перемога лондонців.

Правий латераль лондонського Челсі Мало Гюсто висловився після перемоги над ПСЖ (3:0) в рамках фінального матчу Клубного чемпіонату світу. Цитує 22-річного француза RMC Sport.

"Це джерело гордості. Перед нами стояла чітка мета, і ми її досягли. Багато хто висловлювався про нас негативно, вони не поважали нас. Ми показали, що заслужили виграти цей трофей.

Ми знали, що вони вміють тримати і рухати м'яч, тому важливо було пресингувати. Ми хотіли стримати суперника, скориставшись їх слабкостями. Нам це вдалося, і ми щасливі.

Відтоді, як Челсі розпочав новий проєкт, нас не особливо-то поважали. Люди раз у раз говорили, що ми молоді і не звикли грати у великих матчах. Але команда довела, що може змагатися з такого роду суперниками", — сказав Гюсто.

Раніше Енцо Мареска висловився після перемоги над ПСЖ.