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Європейська частина кар’єри добігла до завершення.

Словацький центральний півзахисник Ондрей Дуда побудував у світі футболу доволі скромну, але дуже строкату кар’єру.

30-річний виконавець може похизуватись тим, що пограв як за рідний Кошице на батьківщині, так і за польську Легію, берлінську Герту, англійський Норвич, Кельн та зрештою італійську Верону.

У складі "мастифів" гравець фактично провів останні два з половиною роки, але в підсумку цього літа вирішив, що заслуговує на популярний нині вид заробітку — мандрівку до Саудівської Аравії.

Тамтешній Аль-Іттіфак радо цим скористався й напередодні було оголошено про підписання контракту з футболістом до 2027 року.

Трансфер відбувся на правах вільного агента.

За Верону Дуда провів 77 матчів, забив два голи та віддав вісім гольових передач.