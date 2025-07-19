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Гравець так і не розпочав європейську кар’єру на найвищому рівні.

Словацький центральний захисник нідерландського Феєнорда Давід Ганцко мав цілком непогані перспективи піти на підвищення цього літа й пограти в найкращих чемпіонатах Європи, завдяки якісним виступам у Ередивізі та Лізі чемпіонів УЄФА.

Але інтерес туринського Ювентуса чи мадридського Атлетіко до 27-річного виконавця не зміг конкурувати з банальною фінансовою вигодою, яку Феє міг отримати від переходу їхнього гравця до аравійського Ан-Насра.

Так чи інакше, але 33 млн євро клуби з Європи нідерландцям точно не пропонували, тож вони погодились продати футболіста на Близький Схід без особливих зволікань.

Очікуємо на оголошення про підписання контракту до 2028 року.

Ганцко в минулому сезоні забив чотири голи та віддав стільки ж асистів у 47 матчах.