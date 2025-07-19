Гравець так і не розпочав європейську кар’єру на найвищому рівні.
Давід Ганцко, Getty Images
19 липня 2025, 08:35
Словацький центральний захисник нідерландського Феєнорда Давід Ганцко мав цілком непогані перспективи піти на підвищення цього літа й пограти в найкращих чемпіонатах Європи, завдяки якісним виступам у Ередивізі та Лізі чемпіонів УЄФА.
Але інтерес туринського Ювентуса чи мадридського Атлетіко до 27-річного виконавця не зміг конкурувати з банальною фінансовою вигодою, яку Феє міг отримати від переходу їхнього гравця до аравійського Ан-Насра.
Так чи інакше, але 33 млн євро клуби з Європи нідерландцям точно не пропонували, тож вони погодились продати футболіста на Близький Схід без особливих зволікань.
Очікуємо на оголошення про підписання контракту до 2028 року.
Ганцко в минулому сезоні забив чотири голи та віддав стільки ж асистів у 47 матчах.