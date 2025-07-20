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Колишній гравець Манчестер Юнайтед перебереться до Ан-Наджми.

Центральний захисник Ерік Баї погодився приєднатися до саудівської Ан-Наджми, передає журналіст Бен Джейкобс.

На 31-річного івуарійця очікує медогляд. Пізніше він має підписати контракт за схемою "1+1".

Нагадаємо, на початку липня Баї на правах вільного агента залишив Вільярреал. У сезоні-2024/25 Ерік узяв участь у 12-ти матчах (618 хвилин) усіх турнірів, отримавши дві жовті картки та одну червону.

Ан-Наджма повернулася до найвищого дивізіону своєї країни фінішувавши другою в другому за підсумками минулої кампанії.

Раніше повідомлялося, що гранд чемпіонату Саудівської Аравії завершує трансфер зірки Феєнорда.