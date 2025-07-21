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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 20 липня 2025 року.

Завершилася 1243 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти п’ятьох людей: двох росіян і трьох українців. Серед них — українська ексдепутатка Наталія Королевська, російська "опозиціонерка" Юлія Латиніна, український блогер Андрій Серебрянський (Луганський), народний депутат України Геннадій Балашов та російська пропагандистка Тетяна Аксьоненко.

- Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд разом із силовими структурами готується запровадити річний мораторій на перевірки бізнесу. Також прем’єрка анонсувала запуск грантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин. Крім того, в Україні запустять експериментальний проєкт щодо відбудови «Проєктуй і будуй», який передбачає, що держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта.

- У Міністерстві внутрішніх справ Грузії прокоментували ситуацію з утриманням українців на кордоні з росією в неналежних умовах. Там кажуть, що більшість із них відбували покарання, тому на територію Грузії їх не впускають із міркувань безпеки.

- У Харківській області затримали 20-річного чоловіка, який увірвався до будівлі районного ТЦК та вдарив поліціянта. За напад на правоохоронця йому загрожує до п’яти років за ґратами. Про це повідомили в поліції Харківської області.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом, від початку цієї доби відбулося 122 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Сьогодні російські загарбники завдали двох ракетних ударів застосувавши 5 ракет, 53 авіаційних ударів, скинувши при цьому 71 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 1427 дронів-камікадзе та здійснили 4327 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося 18 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких п’ять тривають до цього часу. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинув 12 керованих бомб, здійснив 229 артилерійських обстрілів.

Сьогодні ворог чотири рази атакував на Південно–Слобожанському напрямку, у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кутьківка та Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири наступальні дії в районі Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп’янська, одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському напрямку Сили оборони вже відбивали 17 штурмів противника у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Шандриголове, Торське та в напрямку Серебрянки, три боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог шість разів атакував у районах Виїмки, Верхньокам’янського, Федорівки та Григорівки, три боєзіткнення досі тривають.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог один раз атакував в напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося вісім боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Катеринівки, дві атаки ще тривають.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 36 разів атакував позиції у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограда. Наші захисники відбили 34 штурмів, ще два боєзіткнення триває до цього часу. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 209 окупантів, з яких 130 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки, п’ять мотоциклів, три гармати, 14 безпілотних літальних апаратів, три антени управління БпЛА, два пункти управління БпЛА, також пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, дві гармати та дві антени управління БпЛА російських окупантів.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 10 атак загарбників в районах населених пунктів Ялта, Мирне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, Зелене Поле, Темирівка та Новопіль. Ще три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по населених пунктах Плавні та Приморське.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення, крім того ворог завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Одрадокам’янці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Доповідь Головкома Олександра Сирського. Наші сили продовжують знищення російських диверсійних груп на Покровському та інших напрямках. Тактика ворога залишається старою: він намагається за рахунок малих груп захоплювати нові позиції. Українські підрозділи застосовують усі необхідні засоби, щоб виявляти та знешкоджувати таку активність окупанта.

Крім того, обговорили з Головнокомандувачем ситуацію у прикордонних районах Сумщини. Вдячний усім залученим підрозділам за повне виконання поставлених завдань. Особливо відзначу 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду за дії саме на Покровському напрямку, а за оборону Сумщини – 225-й окремий штурмовий полк та 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду. Дякую, воїни!

Головком доповів і щодо наших далекобійних ударів, зокрема частоти та ефективності дипстрайків. Російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни. Також Головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО України опрацьовують цими днями всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів. Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів. Наступного тижня будуть підписані відповідні додаткові контракти".

Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!