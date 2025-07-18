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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 17 липня 2025 року.

Завершилася 1240 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Верховна Рада погодила призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України. Тим часом парламентарі також проголосували за формування нового складу Кабміну. Серед головних змін: експрем'єр Денис Шмигаль очолив Міністерство оборони, а Михайло Федоров став ще й першим віцепрем’єр-міністром.

- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США обговорюють "мегаугоду" щодо торгівлі зброєю. За цією угодою США купуватимуть перевірені в бою українські дрони, а Київ своєю чергою купить у Вашингтона партію американської зброї. Також країни будуть підтримувати одна одну в галузі авіаційної технології.

- Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США. Вона працюватиме на цій посаді, поки з Вашингтоном погоджуватимуть її кандидатуру на посаду посла у США.

- На території одного з навчальних центрів у Чернігівській області військовозобов’язаний, який проходив там навчання, застрелив двох інструкторів. Поліція вже затримала зловмисника, а відомості про подію внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

- За результатами проведених чергових репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 загиблих українців, зокрема, військових.

- Зеленський, відповідаючи на запитання щодо встановлення чітких термінів служби у війську, заявив, що "військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога".

- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що доручив словацьким представникам у Європейському Союзі схвалити 18 пакет санкцій проти рф.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 131 бойове зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 62 авіаційні удари, застосувавши дві ракети та скинувши 90 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1249 дрони-камікадзе та здійснили 4280 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбивали 11 штурмових дій окупантів, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Стариця, досі триває два боєзіткнення. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Окіп, Борщова, Вовчанськ, Чугунівка.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай, Нова Кругляківка та в напрямку Піщаного. Українські захисники вже зупинили три ворожі атаки, ще один бій триває.

На Лиманському напрямку російські загарбники 18 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Серебрянка та у бік Шандриголового, сім боєзіткнень тривають.

Три ворожі штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки та в напрямку Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог 11 разів штурмував наші позиції в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине.

На Торецькому напрямку сім разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах Щербинівки, Олександро-Калинового, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки, всі боєзіткнення на напрямку вже завершено.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 48 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Родинське, Новоторецьке, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка та в напрямку Покровська й Новопавлівки. Досі тривають три боєзіткнення. За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 231 окупант, із них 130 – безповоротно. Також українські воїни знищили танк, три бойові броньовані машини, три автомобілі, три мотоцикли, дві гармати, 18 БпЛА, один термінал супутникового зв’язку та п’ять антен управління БпЛА; пошкоджено танк, п’ять гармат та два мотоцикли окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Піддубне, Зірка, Темирівка, Мирне, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко. Два боєзіткнення тривають досі.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворожих атак не зафіксовано, проте ворог завдав авіаударів по Білогір’ю, Степногірську та Ольгівці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!