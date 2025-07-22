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Лос-Анджелес серед фаворитів.

Томас Мюллер, який залишив Баварію як вільний агент після завершення сезону-2024/25, продовжить кар’єру в МЛС.

25-й кадр: яким Томаса Мюллера запам’ятають вболівальники Баварії

За інформацією Sky Sport, 35-річний німецький півзахисник обирає між двома клубами американської ліги, один із яких — Лос-Анджелес, партнер Баварії. Очікується, що остаточне рішення та назва нового клубу стануть відомі протягом найближчих 7–10 днів.

Мюллер, який приєднався до системи Баварії у 2000 році та дебютував за основну команду в 2007-му, провів за мюнхенців 709 матчів, забив 247 голів і віддав 280 асистів.