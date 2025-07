"Якщо Мессі — чарівник, то Томас — циліндр. Ніколи не знаєш, який сюрприз вийде", — так описав його колишній тренер збірної Німеччини Йоахім Лев.

Атланта, 5 липня 2025 року. Чвертьфінал клубного чемпіонату світу. ПСЖ проти Баварії. На таймері 80 хвилина матчу. Венсан Компані випускає на поле Томаса Мюллера замість Кінгслі Комана. Момент історичний, бо це останній вихід Мюллера на поле у футболці мюнхенського клубу. Клубу, якому німецький півзахисник 25 років своєї кар’єри…

Цифра 25 взагалі у цій історії невипадкова. Мюллер все життя грав за Баварію під цим номером і стільки ж років. З них 16 років – у складі першої команди. Якщо промотати в пам’яті історію Баварії за цей період, то обличчя Мюллера точно пройде 25-м кадром. Він став не просто обличчям клубу, а й повноцінним символом команди з Альянц-Арени.

Магія чисел спостерігається і в кількості чемпіонських титулів, які Мюллер виграв із Баварією – їх 13. Під цим номером Томас грав вже за збірну Німеччини. Серед інших звитяг атакувального півзахисника більше немає нумерологічних цікавинок, але оцініть красу його кар’єри у Баварії: 2 Ліги чемпіонів, 2 клубних чемпіонати світу, 2 Суперкубка УЄФА, 13 чемпіонатів Німеччини, 6 Кубків та 8 Суперкубків країни. Загалом – 33 титули лише у Баварії. Але окрім успіхів, кар’єра Томаса Мюллера у Баварії налічувала чимало цікавих історій. Про найяскравіші з них і піде мова нижче.

Томас Мюллер – людина баварської крові. Він народився у містечку Вайльхайм-ін-Обербайерн. Дитинство майбутньої зірки світового футболу проходило у селі Пель, яке налічувало лише 2500 осіб населення. Утім, не можна сказати, що родина Томаса була бідною: батько працював на заводі BMW, тому тут не буде історій про виживання у складних умовах.

Оскільки Томас та його молодший брат Саймон обожнювали футбол (а як інакше у Німеччині?!), батьки віддали їх до місцевої школи футбольного клубу Пель. Це знову ж таки до розмови про аграрні клуби: можна скільки завгодно сміятися з Кудрівки, Інгульця чи Колоса, але на прикладі Мюллера можна переконатися, що сільський футбол цілком може відкрити світу футболіста топ-рівня. У Пелі Томас грав до 10 років і після успішних виступів там потрапив в поле зору скаутів Баварії.

Цікаво, чи були в житті Мюллера люди, які дражнили його за сільське походження? І що трапилося з їхніми обличчями, наприклад, у 2014 році, коли Томас став чемпіоном світу?

Такий позивний Томас Мюллер отримав за свою здібність багато говорити та жартувати під час тренувань та матчів. У 2018 році на офіційному сайті УЄФА вийшов цілий матеріал, присвячений Мюллеру. У ньому згадувалося про це прізвисько Томаса і навіть наводилися яскраві афоризми, які німецький футболіст промовив свого часу. "Футболісти не вміють думати далі вчорашнього дня", – хіба це не геніально?

Ще одне прізвисько, яке закріпилося за Мюллером – "Раумдойтер". В перекладі з німецької це означає "шукач простору". І дійсно: якщо прослідкувати за голами Мюллера, то більшість з них він забивав просто опинившись в потрібному місці у потрібний час. "Якби рахувалися виключно красиві голи, їх у мене назбиралося б небагато", – наводить слова Мюллера прес-служба УЄФА.

У Мюллера – практично бездоганна репутація. І це попри те, що він сам стверджує, що частіше прислухався до себе, аніж до тренерів. Але чи не єдиний гучний скандал, у який потрапив Мюллер, носив зоозахисний характер. У лютому 2022 року зоозахисні організації розкритикували його за продаж сперми його коня. Річ у тім, що дружина Мюллера Ліза є професійною наїзницею і її захоплення кінним спортом підтримав і сам футболіст. Разом подружжя володіє стайнею Gut Wettlkam.

Суть історії проста, як стиль гри луганської Зорі в нульові роки: компанія подружжя Мюллерів оголосила про продаж замороженої сперми коня на ім'я Д'Аві. Річ у тім, що скакун зазнав травми напередодні сезону спарювання: Д'Аві під час пробної спроби послизнувся і впав на бік. Внаслідок цього, Мюллери були змушені в десять разів знизити ціну на насіннєву рідину коня – замість 2000 євро лише 200. Це обурило зоозахисну організацію РЕТА, чиї представники у коментарях німецьким ЗМІ зробили наступну заяву.

"Це жорстоко, що так звані любителі коней змушують тварин, які перебувають під їхньою опікою, займатися неприродним сексом, щоб отримати від них якнайбільше прибутку. Травми, які Д'аві отримав під наглядом Лізи та Томаса Мюллерів, могли бути попереджені", – заявила тоді представниця організації Яна Хогер.

До речі, Мюллер став успішним і в кінному бізнесі. Один із його вихованців, кінь на прізвисько Checker, допоміг Німеччині виграти олімпійське золото на минулорічній Олімпіаді у Парижі. Під орудою наїзника Крістіана Кулука він став найкращим в індивідуальній дисципліні.

У матчі із ПСЖ на клубному ЧС жахливої травми зазнав Джамал Мусіала. Але цікаво, що його та Мюллера поєднує одна історія, яка трапилася кілька років тому.

Гравці Баварії взяли участь у традиційній фотосесії з пивом наприкінці серпня 2022 року. Мюллер вирішив навчити тоді ще 19-річного Мусіалу, як правильно відкривати пляшку пива, якщо у тебе немає спеціального пристрою, а під рукою лише ще одна пляшка (погодьтеся, архіважливий скілл у житті!). З першої спроби Мусіала свій шанс не реалізував, але Мюллер на досвіді розповів молодому колезі, на чому стоїть світ.

😉 Thomas Müller delivers assists on and off the pitch for Bayern Munich. pic.twitter.com/LbIkksgsyi