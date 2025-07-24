Інше

Джей Гортер змінив Нідерланди на Кіпр.

Кіпрський Пафос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем Аякса Джеєм Гортером.

Угода з 25-річним нідерландцем розрахована до літа 2028 року. Сума трансферу не розголошується, але раніше була інформація, що Аякс отримає відсоток майбутнього продажу голкіпера.

Гортер виступав за Аякс з літа 2021 року — на його рахунку 14 матчів, з яких два на нуль за 25 пропущених м'ячів.

Нагадаємо, Пафос разом із Маккабі Тель-Авів бореться за право зіграти у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів проти переможця пари Динамо Київ – Хамрун Спартанс. Ті, хто програють цих пар, зустрінуться між собою у відборі Ліги Європи.

У перших матчах Динамо обіграло Хамрун (3:0), а Пафос розійшовся миром із Маккабі Тель-Авів (1:1). Матчі-відповіді пройдуть у вівторок, 29 липня.