Ліга Європи

Поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 7 та 14 серпня.

Сьогодні, 21 червня, у Швейцарії пройшло жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи, у якому можуть взяти участь київське Динамо та донецький Шахтар.

Якщо київське Динамо не зможе пройти Хамрун Спартанс у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, то команда Олександра Шовковського зіграє проти переможеного у парі Пафос – Маккабі Тель-Авів.

Якщо донецький Шахтар пройде турецький Бешикташ у другому раунді відбору Ліги Європи, то зіграє проти переможеного у парі Рейнджерс – Панатінаїкос.

Результати жеребкування третьего раунду кваліфікації Ліги Європи:

Поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 7 та 14 серпня.

Раніше став відомий можливий суперник Динамо Київ у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.