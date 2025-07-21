Поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 7 та 14 серпня.
Гравці Динамо, ФК Динамо Київ
21 липня 2025, 14:24
Сьогодні, 21 червня, у Швейцарії пройшло жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи, у якому можуть взяти участь київське Динамо та донецький Шахтар.
Якщо київське Динамо не зможе пройти Хамрун Спартанс у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, то команда Олександра Шовковського зіграє проти переможеного у парі Пафос – Маккабі Тель-Авів.
Якщо донецький Шахтар пройде турецький Бешикташ у другому раунді відбору Ліги Європи, то зіграє проти переможеного у парі Рейнджерс – Панатінаїкос.
Результати жеребкування третьего раунду кваліфікації Ліги Європи:
Поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 7 та 14 серпня.
Раніше став відомий можливий суперник Динамо Київ у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.