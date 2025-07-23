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Джей Гортер потрапив до сфери інтересів Пафоса.

Воротар Аякса Джей Гортер може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Кіпру. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Пафос зміг домовитися про трансфер 25-річного нідерландця.

Сума трансферу не розголошується, але зазначається, що Аякс отримає відсоток від майбутнього продажу гравця.

Гортер виступає за Аякс із літа 2021 року. На його рахунку 14 матчів, два з яких на нуль за 25 пропущених м'ячів.

Нагадаємо, Пафос є потенційним суперником київського Динамо за третім раундом кваліфікації Ліги чемпіонів. Кияни, якщо пройдуть Хамрун, зустрінуться з переможцем пари Пафос – Маккабі Тель-Авів. Якщо "біло-сині" програють мальтійцям, то зустрінуться з переможеним у цій парі у відборі Ліги Європи.