Інше

Півзахисник підписав угоду до 2029 року та обрав 25-й номер.

Брюгге офіційно оголосив про підписання контракту з півзахисником Александаром Станковичем. Угода розрахована до літа 2029 року.

19-річний футболіст, який раніше належав міланському Інтеру, приєднується до бельгійського клубу на постійній основі. У новій команді Станкович гратиме під 25-м номером.

Минулого сезону сербський опорник грав у Швейцарії на правах оренди, представляючи Люцерн. Його виступи не залишилися непоміченими: 38 матчів, 3 забиті м’ячі, 2 асисти та місце в символічній збірній сезону — такий підсумок кампанії 2023/24.

Молодий хавбек також є стабільним учасником молодіжної збірної Сербії й вважається одним із найперспективніших гравців свого покоління.