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Екснаставник Ювентуса та Сампдорії починає новий етап у Дубай Юнайтед.

Італійський фахівець Андреа Пірло став новим головним тренером Дубай Юнайтед. Про офіційне призначення оголосив клуб із Другого дивізіону ОАЕ 25 липня.

46-річний Пірло, чемпіон світу 2006 року та легендарний півзахисник, розпочне роботу з командою найближчими днями. Деталі контракту з італійським спеціалістом не розголошуються.

Попереднім місцем роботи Пірло була Сампдорія, яку він очолював на початку сезону-2024/25. Проте вже після п’яти турів Серії B клуб звільнив тренера, і з того часу Пірло залишався без команди.

Минулого сезону Дубай Юнайтед фінішував на четвертому місці у Другому дивізіоні чемпіонату ОАЕ.

"Ми пишаємося тим, що Андреа приєднався до родини Юнайтед. Він уособлює цінності та прагнення нашого клубу", — заявив президент Дубай Юнайтед Іліє Чебану.