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Мілану не позаздриш.

Головний тренер бельгійського Брюгге Нікі Хаєн прокоментував майбутнє півзахисника команди Ардона Яшарі, яким активно цікавиться Мілан.

"Трансфер Яшарі? Слухайте, ми нічого не можемо з цим поробити. Те, що відбувається згори, нам непідвладне. Я не хвилююся щодо цієї ситуації. Так влаштований футбол.

Ардон має контракт до 2029 року, і клуб чітко окреслив свої вимоги. Той, хто хоче його отримати, має виконати наші вимоги. Потім є бажання гравець, і в цьому полягають труднощі… У будь-якому випадку скоро все проясниться", — заявив Хаєн.

Зазначимо, що Яшарі не потрапив до заявки Брюгге на матч за Суперкубок Бельгії.