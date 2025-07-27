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За попередніми даними, Манчестер Юнайтед хоче отримати за гравця щонайменше 60 млн євро.

Правий вінгер Манчестер Юнайтед Антоні може перебратися до Ан-Насра, передає Foot Mercato.

За даними журналіста порталу Санті Ауни, клуб з Ер-Ріяда вже зробив пропозицію манкуніанцям щодо 25-річного бразильця. Її сума не розголошується.

Порталом transfermarkt Антоні оцінюється в 35 млн євро, тоді як за нещодавніми даними UOL Манчестер Юнайтед хоче отримати за гравця щонайменше 60 млн. Наприкінці серпня 2022 року Аякс отримав за флангового нападника 95 млн.

Контракт бразильця з клубом АПЛ розраховано до кінця червня 2027-го. На рахунку виконавця 12 голів і п'ять асистів у 96-ти матчах (всі турніри) за манкуніанців, з якими він виграв Кубок Англії і Кубок англійської ліги. У другій частині сезону-2024/25 Антоні виступав за Реал Бетіс (оренда) і відзначився дев'ятьма результативними ударами й п'ятьма гольовими передачами в 26-ти поєдинках усіх турнірів.

Нещодавно на перехід до Ан-Насра погодився нападник Челсі.