Англія

Португальський форвард може продовжити кар’єру в Саудівській Аравії, переговори перебувають на фінальній стадії.

Нападник Челсі Жоау Феліш погодився на трансфер до саудівського Ан-Насра. Про це повідомив Фабріціо Романо.

Перемовини між клубами щодо суми компенсації тривають, але описуються інсайдерами як дуже позитивні.

У минулому сезоні 25-річний португалець провів 41 матч за Челсі та Барселону, виступаючи на правах оренди.

За даними Transfermarkt, поточна трансферна вартість Фелікса становить 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Челсі активізує переговори з Аяксом щодо Гато.