72-річний португалець уклав річну угоду й готуватиме команду до протистоянь із Катаром та ОАЕ.
Карлуш Кейруш
28 липня 2025, 10:50
Карлуш Кейруш офіційно призначений головним тренером національної збірної Омана. Досвідчений португальський спеціаліст підписав контракт терміном на один рік із місцевою футбольною федерацією.
Новий етап у кар’єрі 72-річного тренера розпочинається напередодні четвертого раунду азійської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.
Оман потрапив до групи з Катаром та ОАЕ — кожна команда проведе по одному матчу, а переможець групи отримає пряму путівку на ЧС. Команда, що фінішує другою, боротиметься за вихід у наступному раунді.
Останньою збірною Кейруша був Катар, а до цього він працював з командами Ірану, Єгипту, Колумбії, ПАР та ОАЕ. Також у послужному списку фахівця є досвід роботи в штабі Манчестер Юнайтед, де він був асистентом.