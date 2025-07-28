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72-річний португалець уклав річну угоду й готуватиме команду до протистоянь із Катаром та ОАЕ.

Карлуш Кейруш офіційно призначений головним тренером національної збірної Омана. Досвідчений португальський спеціаліст підписав контракт терміном на один рік із місцевою футбольною федерацією.

Новий етап у кар’єрі 72-річного тренера розпочинається напередодні четвертого раунду азійської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Оман потрапив до групи з Катаром та ОАЕ — кожна команда проведе по одному матчу, а переможець групи отримає пряму путівку на ЧС. Команда, що фінішує другою, боротиметься за вихід у наступному раунді.

Останньою збірною Кейруша був Катар, а до цього він працював з командами Ірану, Єгипту, Колумбії, ПАР та ОАЕ. Також у послужному списку фахівця є досвід роботи в штабі Манчестер Юнайтед, де він був асистентом.