Англія

Швед хоче грати в Європі.

Нападник англійського Ньюкасла Александер Ісак не має бажання переходити до саудівського Аль-Хіляля. Про це заявив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

"Між Ісаком та Аль-Хілялем зараз немає жодних переговорів.

Ісак вже відмовився від саудівських варіантів, оскільки він хоче грати на найвищому рівні в Європі. Справжнім клубом, з яким Ісак мав конкретні переговори — це Ліверпуль", — сказав Романо.

Чинна трудова угода гравця з "сороками" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 120 млн. євро.

Минулого сезону Александер Ісак став ключовим гравцем Ньюкасла, забивши 27 голів і віддавши шість результативних передач у 42 матчах.