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"Світу не вистачає гуманності".

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про війну в Україні та Палестині. Цитує іспанського фахівця GQ.

"Я сам був футболістом, тому дуже люблю їх усіх. Вони багато мені дали, і в мене були конфлікти з деякими з них, але я розумію, що це тому, що в людях є частина людяності, навіть якщо сьогодні це не здається очевидним.

Це не так через те, що відбувається в Україні та Палестині, через відсутність гуманності в кожному з нас, через те, що ми і пальцем не ворухнули, щоб взяти участь у цій трагедії, яка відбувається тут, у трьох-чотирьох годинах їзди звідси.

Багато років тому були Перша і Друга світові війни... але їх неможливо було показати, вони були приховані. Сьогодні ми бачимо це у прямому ефірі, і ми нічого не робимо, щоб вирішити цю проблему", — заявив Гвардіола.