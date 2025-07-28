Іспанія

Наставник Манчестер Сіті виключив можливість повернення до клубу, з яким здобув найбільші успіхи на початку тренерської кар’єри.

Гвардіола очолював Барселону з 2008 по 2012 рік — період, який увійшов у футбольну історію як один із найуспішніших.

За чотири сезони він здобув із клубом 14 трофеїв, зокрема дві Ліги чемпіонів, три титули Ла Ліги та два клубні чемпіонати світу. Пеп розповів, чи повернеться до каталонського клубу.

- Повернутися в Барселону одного разу? Все скінчено. Назавжди. Це було дуже красиво, але все скінчено, — заявив іспанець.

Раніше Гвардіола висловився про можливий продаж гравців.