Завершилася 1251 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Зеленський підписав закон, який збільшує чисельність співробітників СБУ. Згідно із законом, загальна чисельність співробітників СБУ в мирний час збільшується з 27 до 37 тисяч, а в особливий період — з 31 до 41 тисячі

🔸 Центральна виборча комісія заявила, що останньої неділі жовтня 2025 року в Україні мали б відбутися місцеві вибори. Але їх не проводитимуть через воєнний стан

🔸 Трамп заявив, що скорочує для росії термін на досягнення мирної угоди до 10-12 днів відсьогодні. За його словами, «немає причин чекати 50 днів»

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



З початку доби відбулося 131 бойове зіткнення. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах п’ять ракетних та 70 авіаційних ударів, застосував вісім ракет та скинув 107 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 376 ударів дронами-камікадзе та 4 015 обстрілів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів, одне боєзіткнення триває досі. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, та здійснив 267 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили дві атаки у районах Зеленого та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Степової Новоселівки, Кіндрашівки та Лозової – наразі точиться бій.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Новоєгорівка, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та у бік Дронівки й Серебрянки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили чотири атаки поблизу Григорівки та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили ворожу спробу просунутися вперед у напрямку Предтечиного. Авіаудару зазнала Костянтинівка.

Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку – у районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 42 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове, Зелений Кут та Дачне. На даний час бої точаться у восьми локаціях. Противник завдав авіаудару по населеному пункту Світле.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 149 окупантів, з них 96 – безповоротно. Знищено три одиниці автомобільної техніки, два мотоцикли, 32 безпілотні літальні апарати, два термінали супутникового зв’язку, антену управління БпЛА та три укриття для особового складу. Крім того, пошкоджено квадроцикл та п’ять терміналів супутникового зв’язку противника.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили вісім атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Зелене Поле, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Воскресенка та Темирівка, ще шість боєзіткнень досі тривають. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Тернове.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій окупантів не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили п’ять атак загарбників.

Сьогодні слід відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно протистоять ворогу.