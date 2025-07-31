Завершилася 1253 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Трамп заявив, що, ймовірно, дозволить українцям, які втекли від війни, залишатися у Сполучених Штатах до її завершення

🔸 "ПриватБанк" заявив про беззаперечну перемогу в багатомільярдному судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова

🔸 Кабмін знову не призначив Олександра Цивінського директором БЕБ. Водночас, за вимогою МВФ, очільника органу мали призначити до кінця липня

🔸 Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності за основу та в цілому одноголосно підтримав президентський законопроєкт №13533 про повернення повноважень НАБУ та САП. Вже ввечері кілька сотень людей вийшли на акцію з вимогою відновити незалежність антикорупційних органів

🔸 Голова АРМА Олена Дума заявила, що написала заяву про звільнення з посади. Вона зауважила, що йде з посади у день, коли набрав чинності закон про посилення інституційної спроможності АРМА

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Від початку цієї доби відбулося 159 бойових зіткнень.

Сьогодні окупанти завдали п’ятдесят авіаційних ударів, застосувавши 77 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1292 дронів-камікадзе та здійснили 4162 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 25 атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають. Від початку доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 310 артилерійських обстрілів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять наступальних дій на позиції наших оборонців у районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 18 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Новий Мир, Рідкодуб, Ямполівка в бік населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Ольгівка, Ямпіль.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили вісім ворожих атак поблизу Серебрянки, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано шість боєзіткнень. Загарбник намагався просуватись у районах Часового Яру, Міньківка, Новомаркове та у напрямку Бондарного. Одне боєзіткнення триває.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Торецьк, Олександро-Шультине, Щербинівка, Олександро-Калинове, у напрямку Білої Гори та Плещіївки. Наші воїни зупинили 12 наступальних дій ворога, ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 49 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Попів Яр, Федорівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірівка, Котлине, Удачне, Горіхове, у напрямку населених пунктів Бойківка, Новопавлівка, Покровськ, Родинське, Червоний Лиман, Новоукраїнка, Дачне.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 83 окупанта, з них 59 – безповоротно. Також знищено один мотоцикл та вісім безпілотних літальних апаратів окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Маліївка, Федорівка, Шевченко, Новопіль. Наші оборонці успішно зупинили всі ворожі атаки.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Малинівка. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

Один раз атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог провів три безрезультатні атаки.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти ВМС ЗС України, які стійко стримують противника.