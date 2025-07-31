🔸 Голова АРМА Олена Дума заявила, що написала заяву про звільнення з посади. Вона зауважила, що йде з посади у день, коли набрав чинності закон про посилення інституційної спроможності АРМА
🔸 Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності за основу та в цілому одноголосно підтримав президентський законопроєкт №13533 про повернення повноважень НАБУ та САП. Вже ввечері кілька сотень людей вийшли на акцію з вимогою відновити незалежність антикорупційних органів
🔸 Кабмін знову не призначив Олександра Цивінського директором БЕБ. Водночас, за вимогою МВФ, очільника органу мали призначити до кінця липня
🔸 "ПриватБанк" заявив про беззаперечну перемогу в багатомільярдному судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова
🔸 Трамп заявив, що, ймовірно, дозволить українцям, які втекли від війни, залишатися у Сполучених Штатах до її завершення
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Від початку цієї доби відбулося 159 бойових зіткнень.
Сьогодні окупанти завдали п’ятдесят авіаційних ударів, застосувавши 77 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1292 дронів-камікадзе та здійснили 4162 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 25 атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають. Від початку доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 310 артилерійських обстрілів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка.
На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять наступальних дій на позиції наших оборонців у районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська.
На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 18 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Новий Мир, Рідкодуб, Ямполівка в бік населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Ольгівка, Ямпіль.
На Сіверському напрямку наші оборонці відбили вісім ворожих атак поблизу Серебрянки, Виїмки та Федорівки.
На Краматорському напрямку наразі зафіксовано шість боєзіткнень. Загарбник намагався просуватись у районах Часового Яру, Міньківка, Новомаркове та у напрямку Бондарного. Одне боєзіткнення триває.
На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Торецьк, Олександро-Шультине, Щербинівка, Олександро-Калинове, у напрямку Білої Гори та Плещіївки. Наші воїни зупинили 12 наступальних дій ворога, ще одне боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 49 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Попів Яр, Федорівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірівка, Котлине, Удачне, Горіхове, у напрямку населених пунктів Бойківка, Новопавлівка, Покровськ, Родинське, Червоний Лиман, Новоукраїнка, Дачне.
Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 83 окупанта, з них 59 – безповоротно. Також знищено один мотоцикл та вісім безпілотних літальних апаратів окупантів.
На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Маліївка, Федорівка, Шевченко, Новопіль. Наші оборонці успішно зупинили всі ворожі атаки.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Малинівка. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.
Один раз атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Плавні.
На Придніпровському напрямку ворог провів три безрезультатні атаки.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
Сьогодні варто відзначити воїнів 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти ВМС ЗС України, які стійко стримують противника.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!
Сьогодні було кілька хороших доповідей. Щойно керівник ГУР – щодо деяких наших операцій. Деталі непублічні. Як ми вчора й домовлялися з урядом, розпочалося перезавантаження АРМА. АРМА – це інституція, у якій активи на десятки мільярдів, і це російське майно, конфісковані активи, це активи підсанкційних осіб. Усі активи мають працювати максимально на оборону та на стійкість нашої держави. Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та міністр оборони України Денис Шмигаль виконали доручення щодо контрактів 18–24 – ми значно розширюємо коло людей, які можуть приєднатись до Сил оборони.
Це мотивовані люди, це молоді люди, і саме на технологічну передову – на використання дронів. Два роки контракт, усі бонуси контракту 18–24, дуже хороші виплати й повне навчання, як це й потрібно. Працювати будемо через бригади. Також урядовці розширили можливості для наших виробників зброї, наші можливості залучати кредити, щоб виробництва давали більше й більше продукту, більше й більше результату для наших Сил оборони. І третє вагоме – продовжуємо працювати з партнерами щодо постачання зброї. Міністр доповів про комунікацію у форматі "Рамштайн". Ми зберегли цей формат, і я дуже вдячний усім нашим партнерам за його дієвість.
Погодив також сьогодні основні принципи угод наших з Америкою – Україна – Сполучені Штати – щодо зброї. Масштабні угоди, я говорив про них із Президентом Трампом, і я дуже-дуже розраховую, що ми зможемо все це виконати. Це точно посилить обидві наші країни, а отже – наших союзників, наших партнерів. Дуже цінуємо принципові кроки Америки для тиску на Росію заради миру. Саме зараз треба діяти, щоб примушувати Росію до миру. Так, Москва хоче воювати й далі. Але все питання – у потенціалі, все питання – у ресурсах на війну, у грошах. Саме тому санкції корисні. Саме тому тиск може спрацювати. Ми готуємо також зараз нові наші розмови та нові наші зустрічі з партнерами на різних рівнях. Мета одна – посилити позиції України та всіх, хто прагне миру.
Ще кілька важливих речей.
Доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Я хочу подякувати за протидію російським агентам, російським диверсантам. Є сильні результати. Кожен, хто обирає сторону окупанта, має відчути справедливу силу українського правопорядку.
Доповідь Головкома Сирського. Покровський напрямок, інші наші напрямки на Донеччині, також Харківщина, наша Сумщина, південні напрямки. Є підрозділи, які варто відзначити. Воїни 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ – саме на Сумщині вони дуже ефективно знищують російські сили. Двісті двадцять п’ятий окремий штурмовий полк – саме цей підрозділ звільнив Кіндратівку Сумської області. Покровський напрямок – також хочу подякувати за впевненість воїнам нашої 25-ї окремої повітрянодесантної бригади та 14-ї бригади Національної гвардії України. Я хочу подякувати всім, хто б’ється, хто працює заради України! Кожен день нашої оборони – це інвестиція наших людей, багатьох українців та українок у незалежність України. Вистояти зараз, захистити нашу державу, захистити українські національні інтереси – це гарантувати, що Україна є й буде незалежною.
Слава Україні!
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!