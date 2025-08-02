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Що на це скажуть Антонелла та Мартіна?

Новачок Інтер Маямі Родріго Де Пауль висловився про вплив Ліонеля Мессі на його перехід в клуб МЛС. Цитує аргентинського півзахисника ESPN.

"Лео проявив великодушність, взявши активну участь у переговорах щодо мого переходу. Я дуже чекав цього. Він подзвонив мені, коли все було закінчено та привітав з трансфером.

Як тільки я прибув до Маямі, він приїхав до мене, щоб дізнатися, як я себе почуваю і, що мені потрібно. У нас дружні стосунки, і це був неймовірно приємний момент.

У нас з Лео завжди була мрія грати разом в одному клубі, проводити разом кожен день. Кожен раз, коли зустрічалися в збірній, ми чудово проводили час. Я хотів грати з кращими з кращих кожен день. Ми завжди говорили про цю мрію", – сказав Де Пауль.

Раніше повідомлялося, що Мессі визнаний найкращим гравцем липня в МЛС.