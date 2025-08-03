🔸 НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему під час закупівлі безпілотників та РЕБ. У справі фігурують депутат Олексій Кузнєцов, ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай, військові Нацгвардії та інші.
🔸 Українські дрони атакували аеродром у Краснодарському краї рф, звідки запускають БпЛА. Також є влучання по Рязанському та Новокуйбишевському НПЗ. У Воронезькій області дрони уразили завод пально-мастильних матеріалів. Окрім того, у Волгоградській області після вибухів вийшов з ладу магістральний газогін "Центральна Азія — Центр".
🔸 У Вінниці люди протестували під стадіоном "Локомотив", вимагаючи відпустити мобілізованих чоловіків, яких туди привезли працівники ТЦК. Протестувальники намагалися виламати ворота. У Вінницькому ТЦК розповіли, що на стадіоні розміщувався тимчасовий пункт збору військовозобов'язаних, куди їх доставляли для медоглядів та інших процедур. Дії мітингувальників розслідують як спробу захоплення держустанови.
🔸 Журналістка Вікторія Рощина, яка загинула в російському полоні, посмертно отримала орден Свободи.
🔸 ГУР заявило про вибух мікроавтобуса з "кадирівцями" в тимчасово окупованому Мелітополі.
🔸 Керівник ГУР МО України Кирило Буданов у контексті чуток про те, ніби він має конфлікт із політичним керівництвом держави, заявив, що "в нас популярно — все, що думають, те і казати". Він назвав себе "аполітичним".
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Від початку цієї доби відбулося 104 бойові зіткнення.
Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 79 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1374 дрони-камікадзе та здійснили 3865 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 18 атак росіян, ще два боєзіткнення тривають. Від початку доби противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 20 керованих авіаційних бомб та здійснив 250 артилерійських обстрілів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка та Красне Перше, ще одне боєзіткнення досі триває.
На Куп'янському напрямку противник здійснив чотири наступальні дії в районах населених пунктів Куп'янськ, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.
На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 12 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Григорівка та в бік населених пунктів Чернещина, Середнє, Шандриголове. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.
На Краматорському напрямку наразі зафіксовано одне боєзіткнення. Загарбник намагався просуватись у напрямку населеного пункту Новомаркове.
На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Яблунівка, Щербинівка та в напрямку Іванопілля й Степанівки. Три боєзіткнення тривають до цього часу.
На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 28 разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Володимирівка, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Новоукраїнка. Два боєзіткнення ще тривають.
Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 111 окупантів, з них 75 — безповоротно. Також знищено один автомобіль, шість мотоциклів, три безпілотні літальні апарати, дві гармати, антену управління БпЛА та пошкоджено три гармати й один автомобіль окупантів.
На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував у районах населених пунктів Маліївка, Воскресенка, Новопіль, Толстой, Мирне, Зелене Поле та в напрямку населеного пункту Філія. Одна ворожа атака триває.
На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Білогір'я.
На Оріхівському напрямку противник скинув авіабомбу в районі Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку авіаударів зазнали Львове та Херсон.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які стійко стримують противника.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Сьогодні зустрівся з очільниками НАБУ та САП — Семеном Кривоносом, Олександром Клименком.
Антикорупційні органи викрили на хабарі одного з депутатів Верховної Ради України, також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Національної гвардії України. На жаль, це були махінації на закупівлях РЕБ та FPV. Абсолютно аморальні. Має бути повна та справедлива відповідальність за це.
Я подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу — за такі викриття. Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості в НАБУ і САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки.
Доповідав сьогодні також міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Уже в Нацгвардії триває службове розслідування. Очікую на серйозні результати. По всіх підрозділах логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень".
Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!