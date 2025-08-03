Завершилася 1256 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему під час закупівлі безпілотників та РЕБ. У справі фігурують депутат Олексій Кузнєцов, ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай, військові Нацгвардії та інші.

🔸 Українські дрони атакували аеродром у Краснодарському краї рф, звідки запускають БпЛА. Також є влучання по Рязанському та Новокуйбишевському НПЗ. У Воронезькій області дрони уразили завод пально-мастильних матеріалів. Окрім того, у Волгоградській області після вибухів вийшов з ладу магістральний газогін "Центральна Азія — Центр".

🔸 У Вінниці люди протестували під стадіоном "Локомотив", вимагаючи відпустити мобілізованих чоловіків, яких туди привезли працівники ТЦК. Протестувальники намагалися виламати ворота. У Вінницькому ТЦК розповіли, що на стадіоні розміщувався тимчасовий пункт збору військовозобов'язаних, куди їх доставляли для медоглядів та інших процедур. Дії мітингувальників розслідують як спробу захоплення держустанови.

🔸 Журналістка Вікторія Рощина, яка загинула в російському полоні, посмертно отримала орден Свободи.

🔸 ГУР заявило про вибух мікроавтобуса з "кадирівцями" в тимчасово окупованому Мелітополі.

🔸 Керівник ГУР МО України Кирило Буданов у контексті чуток про те, ніби він має конфлікт із політичним керівництвом держави, заявив, що "в нас популярно — все, що думають, те і казати". Він назвав себе "аполітичним".