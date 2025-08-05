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Сербський форвард продовжить кар'єру у Греції.

Колишній нападник Реала та Мілана Лука Йович незабаром може стати гравцем грецького АЕКу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво грецького клубу вже погодило з 27-річним сербом дворічний контракт.

Сьогодні-завтра Лука має прибути до Афін, де пройде медичне обстеження та підпише контракт.

Минулого сезону Йович провів 17 матчів за Мілан, у яких забив чотири м'ячі.

Додамо, що АЕК незабаром зіграє у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій проти Аріса.