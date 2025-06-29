Італія

Сторони не досягли згоди щодо нового контракту, і сербський форвард залишає клуб після року виступів.

Форвард збірної Сербії Лука Йович офіційно покинув Мілан після завершення терміну дії контракту, повідомила пресслужба італійського клубу. Сторони не змогли узгодити умови нової угоди, й гравець став вільним агентом.

Мілан пропонував 26-річному нападнику контракт із можливістю автоматичного продовження на рік, однак сам Йович наполягав на дворічній фіксованій угоді. Попри переговори, сторони не дійшли компромісу, а тренерський штаб клубу вирішив зробити ставку на інших виконавців атаки.

Йович приєднався до Мілана влітку 2023 року й провів 17 матчів у всіх турнірах, відзначившись чотирма голами. Його роль у команді залишалася обмеженою, що також вплинуло на підсумкове рішення клубу.

За інформацією італійських ЗМІ, найбільш вірогідним наступним етапом у кар’єрі Йовича стане переїзд за межі Європи. Серед клубів, які проявили інтерес до нападника — мексиканський Крус Асуль і бразильський Ботафого.