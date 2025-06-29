Сторони не досягли згоди щодо нового контракту, і сербський форвард залишає клуб після року виступів.
Лука Йович, Getty Images
29 червня 2025, 18:51
Форвард збірної Сербії Лука Йович офіційно покинув Мілан після завершення терміну дії контракту, повідомила пресслужба італійського клубу. Сторони не змогли узгодити умови нової угоди, й гравець став вільним агентом.
Мілан пропонував 26-річному нападнику контракт із можливістю автоматичного продовження на рік, однак сам Йович наполягав на дворічній фіксованій угоді. Попри переговори, сторони не дійшли компромісу, а тренерський штаб клубу вирішив зробити ставку на інших виконавців атаки.
Йович приєднався до Мілана влітку 2023 року й провів 17 матчів у всіх турнірах, відзначившись чотирма голами. Його роль у команді залишалася обмеженою, що також вплинуло на підсумкове рішення клубу.
За інформацією італійських ЗМІ, найбільш вірогідним наступним етапом у кар’єрі Йовича стане переїзд за межі Європи. Серед клубів, які проявили інтерес до нападника — мексиканський Крус Асуль і бразильський Ботафого.