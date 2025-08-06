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Кар'єра легенди Баварії продовжиться у Ванкувер Вайткепс.

Нападник Томас Мюллер підписав контракт із Ванкувер Вайткепс, передає офіційний сайт клубу МЛС.

Договір про співпрацю з 35-річним німцем розраховано до кінця 2025-го з опцією продовження ще на один рік. Свій колишній клуб, а саме Баварію, Мюллер залишив на правах вільного агента.

На рахунку Томаса 250 голів і 276 асистів у 756-ти матчах (всі турніри) за мюнхенців, з якими він здобув 33 трофеї. У 131-му поєдинку за збірну Німеччини гравець відзначився 45-ма результативними ударами й 41-ю гольовою передачею.

Мюллер представлятиме Ванкувер Вайткепс у футболці з 13-м номером.

Раніше повідомлялося, що трансфер зірки Тоттенгама може стати рекордним для МЛС.